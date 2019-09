Arnstad: – Kan bli det beste valet vårt nokosinne

innenriks

– Viss denne prognosen slår til, blir det eit fantastisk resultat. Då betyr det at vi kan få det beste lokalvalresultatet vårt nokosinne, seier Arnstad til NTB.

Jubelen stod i taket på valvaka til partiet på Ingeniørenes Hus i Oslo då dei første prognosane viste at partiet kan få over 13 prosent av stemmene ved årets val. Partiet ligg samtidig an til å få den største prosentvise auken av alle parti sidan førre kommuneval.

– Målet var å gjere det beste lokalvalet vårt nokosinne, og også å bli eitt av dei tre største partia, og det ser ut til at vi klarer begge delar, seier Arnstad.

– Du trur det blir ein festkveld i Ingeniørenes Hus?

– Ja, det trur eg det blir. Det trur eg heilt sikkert, seier Arnstad.

