Dale: Bompengedebatten har vore nødvendig

Dale ønsker ikkje å seie noko om sine eigne forventningar til valresultatet til partiet, men har tru på at bompengeløysinga kan ha mobilisert fleire Frp-veljarar.

– Vi gjekk inn i denne valkampen med ned mot 6 prosent på enkelte målingar, men vi så vi gjorde eit lite byks då vi presenterte bompengeløysinga, seier Dale til NTB.

Han seier at det har vore avgjerande for Frp å sitje i regjering for å få gjennomslag mellom anna i bompengesaka.

– Det er ein balanse mellom det å ta ansvar og å få gjennomslag for eigne veljarar, seier han.

