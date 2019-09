Dei Grøne søkjer gjerne regjeringsmakt i 2021

innenriks

Overfor Klassekampen stadfestar nasjonal talsperson Arild Hermstad at han opnar for å kunne ta partiet inn i regjering i 2021.

– Vi ser at vi har moglegheit til å gjere det beste valet nokosinne. Vi siktar mot å få sterkare innverknad i både dei store byane og i nokre utvalde kommunar, seier Hermstad om sjansane til å gjere det bra i kommune- og fylkestingsvalet.

Han meiner at viss partiet får eit godt valresultat i år, og at dei deretter klarer å omsetje dette vidare til stortingsvalet i 2021, så er eit regjeringssamarbeid ikkje umogleg. Hermstad seier at sjølv om partiet ikkje har noko offisielt mål for 2021, er det eit naturleg mål for MDG å nå 10 prosents oppslutning.

– Målet vårt er at Noregs neste regjering skal ha kampen for miljøet og barnas framtid som hovudprosjektet sitt. Det kjem ikkje til å skje utan eit sterkt MDG, seier Hermstad.

Arbeidarpartiets energi- og miljøpolitiske talsperson Espen Barth Eide sa fredag til Dagens Næringsliv at han var positiv til tanken om eit framtidig regjeringssamarbeid med MDG, men fekk raskt motbør både frå partifellar og politiske motstandarar.

Hermstad meiner på si side at Barth Eides tankar kjem til å bli Aps linje på sikt.

