Høgtidsstemte og spøkefulle partileiarar ved valurnene

Statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg var reint høgtidsstemt då ho avla stemme på Skjold skule i Fana. For Solberg er det noko spesielt med å stemme på sjølve valdagen.

– Eg synest det er stas å få komme hit til Bergen og stemme. Mange prøver å få meg til å førehandsstemme for å gjere saker på det. Men for meg er det viktig å komme til Bergen på valdagen, sa ho til Bergens Tidende.

Valkampen har vore vanskeleg i år, vedgjekk ho.

– Valkamp er gøy, men det har vore vanskeleg med så mykje fokus på rikspolitikk i eit lokalval, sa ho på veg inn i vallokalet.

Rekordmange førehandsstemmer

Sjølv om statsministeren ikkje kan tenkje seg å førehandsstemme, er det mange nordmenn som gjerne gjer det. I år har nesten 900.000 førehandsstemt – det svarer til over 20 prosent av alle stemmeføre. I Oslo og Bergen førehandsstemte over 28 prosent.

Noreg har ein av dei lengste periodane for førehandsstemming som finst, og stadig fleire nyttar seg av moglegheita.

290.000 fleire stemde før valdagen samanlikna med valet for fire år sidan. Men det høge nivået inneber truleg ikkje at fleire stemmer totalt, seier valforskar Johannes Bergh til NRK. Valdeltakinga låg på 60 prosent ved førre kommune- og fylkestingsval.

Spøkte og lo

Fire partileiarar venta til måndag med å stemme.

SV-leiar Audun Lysbakken smilte då han stemte ved Hallagerbakken skule i Oslo, medan Venstres Trine Skei Grande gjorde borgarplikta si på Gamlebyen skule.

Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum spøkte litt med dei frammøtte pressefolka som venta ved vallokalet i heimkommunen hans Stange.

– Dette var vanskeleg, læt det frå bak forhenget inne i vallokalet, følgd av Vedums karakteristiske latter. Han kunne i etterkant røpe at han hadde stemt Senterpartiet, skreiv Hamar Arbeiderblad.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre, Frp-leiar Siv Jensen og Raudt-leiar Bjørnar Moxnes stemte allereie søndag, medan MDGs nasjonale talsperson Une Bastholm og KrF-leiar Kjell Ingolf Ropstad har førehandsstemt.

Måling: Ap og Høgre lek

Trenden på meiningsmålingane har vore at store veljargrupper er på vandring i år. På VGs siste nasjonale partibarometer får Arbeidarpartiet ei oppslutning på 22,7 prosent, noko som er heile 10,3 prosentpoeng lågare enn ved kommunevalet i 2015.

Utrekningar viser at Ap har mista 49.000 veljarar til MDG dei siste to åra. I tillegg lek partiet òg stort til SV (33.000) og Senterpartiet (41.000), viser tala. Også Høgre taper veljarar over blokkgrensa, ifølgje målinga. 15.000 veljarar skal ha gått til MDG, medan også Arbeidarpartiet (19.000) og Sp (30.000) lokkar til seg tidlegare høgreveljarar.

