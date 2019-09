Hackarane i Hydro-saka planla fleire cyberangrep

innenriks

Norske tryggingsstyresmakter stadfestar at bevis overlevert av Hydro gjorde at fleire igangsette førebuingar til angrep frå dei same hackarane, vart spora opp, skriv Dagens Næringsliv.

– Ja, det gjaldt same aktør og same virus. Vi såg korleis aktøren opererte. Aktøren må bruke ein viss infrastruktur, og den infrastrukturen står jo eitt eller annan stad. Då kan ein bruke infrastrukturen og sjå kvar den har kommunisert. Ein følgjer spora, seier avdelingsleiar Håkon Bergsjø i Nasjonalt tryggingsorgan (NSM).

Bergsjø vil ikkje kommentere kor mange norske selskap som vart gjort til eit mål. Hackarane har framleis ikkje vorte identifiserte.

IT-sjef Jo de Vliegher i Norsk Hydro seier at spora frå hackarane gav detaljar om utspekulerte e-post-vedlegg og tolmodig rekognosering.

Det var natt til tysdag 19. mars at Hydro oppdaga at selskapet var ramma av eit omfattande dataangrep. Angrepet råka først ei verksemd i USA og spreidde seg derfrå til andre delar av organisasjonen i USA og Europa.

Ein førebels evaluering kunngjort 26. mars viste at det økonomiske tapet er på mellom 300 og 350 millionar kroner.

