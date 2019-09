LO-sjefen: Ikkje eit resultat vi er fornøgd med

innenriks

– Dette er ikkje eit resultat vi er fornøgd med. Vi har og skal ha større ambisjonar for Ap enn dette, siger Gabrielsen til NTB.

– Samtidig ser vi at vi held ei rekke av dei flotte byane og kommunane våre på raudgrøn side. Det klaraste bildet er at det ikkje blæs nokon høgrevind over landet. Veljarane seier nei takk til politikken til høgreregjeringa. Det er løfterikt med tanke på 2021-valet, seier Gabrielsen.

Han tar atterhald om at valutfallet blir som prognosane tilseier.

– Fryktar du ein uunngåeleg debatt om AP-leiinga etter valet?

– Nei. Vi står bak Jonas. Både sentralstyret og landsstyret støttar den strategien som er lagt for valkampen. Eg synest Ap har gjort ein god valkamp, dei har løfta saker som har vore viktig for LOs medlemmer, seier LO-sjefen.

(©NPK)