Lillestrøm-rektor sa først nei til Folkeopplysningen på NRK

Måndag heldt Koordineringsutvalet i Akershus fylkeskommune eit møte der NRKs valprosjekt i programmet Folkeopplysningen med påverknad av elevar på Lillestrøm vidaregåande skule var eit hovudtema.

Aftenposten og Medier24 har begge gått gjennom møtedokument der det kjem fram at Lillestrøm-rektor Øivind Sørlie først sa nei til at skulen skulle delta i prosjektet etter at fylkesadvokaten i Akershus hadde vurdert prosjektet.

Fylkesadvokaten rådde mot deltaking og viste mellom anna til personopplysningslova, krav til skulemiljøet og den etiske rettleiinga til fylkeskommunen.

NRK argumenterte overfor skulen vidare om at prosjektet ville bli gjennomført «i samsvar med presseetiske og rettslege reglar, og at det ville skje på ein kontrollert og trygg måte». Etter eit nytt møte godtok dei prosjektet.

Fylkesrådmannen i Akershus er i dag tydeleg i si sak.

– Konklusjonen min i dag er at prosjektet ikkje burde vore gjennomført. Vesentlege problemstillingar knytt til manipulering av elevar, tillitsforhold mellom elevar og lærarar – og valet som institusjon – vart ikkje problematisert, seier Sletta til Medier24.

