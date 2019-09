innenriks

– Dette gjer vi for å sikre publikum tilgang til innhaldet vårt. Det er viktig at det er mogleg å sjå NRK gratis over heile landet, og RiksTV dekkjer område som ikkje har kablar og fiber, seier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK til Dagens Næringsliv.

TV 2-sjef Olav T. Sandnes påpeikar at bakkenettet er ein viktig del av infrastrukturen som styresmakta ønsker å halde oppe.

Kjøpesummen er ikkje kjent.

RiksTV hadde 253.000 kundar i fjor, ein nedgang på 10.000 frå 2017.

