Nordmann sikta for vald med døden til følgje, er etterlyst i Thailand

Nordmannen skulle ha møtt i retten måndag, ifølgje TV 2.

Han og briten hamna i eit basketak på eit hotellrom i Phuket i Thailand. Nordmannen har erkjent at han under basketaket kvelte den britiske mannen i 30-åra, men meiner at drapet skjedde i nødverje.

Hendinga skjedde for nesten tre veker sidan.

Nordmannen vart sikta for kroppsskade med døden til følgje og vart lauslatne mot kausjon på 60.000 kroner. Sidan drapet har han hatt meldeplikt og utreiseforbod. Førre måndag skulle mannen ha møtt i retten i Phuket for behandling av vilkåra for vidare kausjon, men dukka ikkje opp.

Rettsmøtet vart derfor utsett til måndag, men heller ikkje denne gongen møtte han i retten.

Den norske advokaten til mannen, Sulman Hussain, kom Thailand laurdag. Dei skulle etter planen møtast i helga, men Hussain har ikkje fått kontakt med mannen dei siste to dagane. Han veit ikkje kvar den sikta mannen er.

– Vi hadde avtalt å møtast i Phuket i går og skulle møte opp i retten saman i dag. Eg har ikkje opplysningar utover det, seier Hussain.

Han seier at mannen har følt seg trua heilt sidan drapet skjedde.

– Det har vore eit massivt mediepress frå utanlandske journalistar mot klienten min, og han er førehandsdømd av ei heil rekke aviser. Det har gjort at han føler seg utrygg, seier Hussain.

