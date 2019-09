Solberg gratulerer Sp og MDG med valsiger

innenriks

– MDG og Sp er dei store vinnarane. Det må vi vere sjenerøse nok til å seie på ein dag som denne, sa Solberg frå talarstolen på Høgres valvake på Clarion hotell i Oslo måndag kveld.

Ho understreka at resultata som er komne, ikkje er fullstendige, og at det framleis er mange stemmer som skal teljast opp, mellom anna i Oslo.

Men tendensen er likevel klar: når rundt 70 prosent av stemmene er talt opp på landsbasis, ligg Høgre an til å få ei oppslutning på rundt 20 prosent i både fylkesvalet og kommunevalet, noko som i begge tilfelle inneber ein tilbakegang på rundt 4 prosent frå 2015.

– Det er naturlegvis skuffande at vi går tilbake. Sjølvsagt skulle vi sett eit Høgre som låg høgare enn dette. Vi skulle gjerne sett at fleire byar og bygder låg an til å få blått styre, sa Solberg.

Ho understreka at det no skal forhandlast om maktposisjonar lokalt, og at det enno er for tidleg å seie mykje om korleis det politiske landskapet blir rundt om i kommunane og fylka.

(©NPK)