Solid vekst i norsk økonomi – BNP opp 1 prosent i juli

Det viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Det var ein sterk vekst i bruttoproduktet i fleire næringar i perioden mai til juni. Innan annan vareproduksjon var oppgangen heile 2,7 prosent. Dette gjeld mellom anna næringane bygg og anlegg, fiskeri, akvakultur og elektrisitetsproduksjon.

Alle desse har hatt ei særleg sterk utvikling både når ein ser på tremånadersveksten og månadsveksten.

Innan industrien var det ein vekst på 1,5 prosent frå perioden februar – april til mai – juli. Tenestenæringane voks samla 0,9 prosent i same periode.

Høgare vekst enn venta

DNB Markets venta nullvekst i den norske fastlandsøkonomien, medan eit gjennomsnitt av analytikarar venta ein vekst på 0,3 prosent, ifølgje E24.

Økonomane i DNB Markets venta ei svakare utvikling i juli enn i juni, men dette vart ikkje tilfelle. Den økonomiske veksten kan få konsekvensar for renteavgjerda til Noregs Bank. Den blir kjent torsdag neste veke. Det er likevel venta at Noregs Bank vil la vere å setje opp renta og i staden sjå an ei rekke internasjonale faktorar, skriv makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets i eit notat.

Inflasjonstal

Tysdag kjem inflasjonstala, noko seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets meiner er viktigare for Noregs Bank enn BNP.

Han spår at kjerneinflasjonen vil halde seg uendra på 2,2 prosent i august, noko som er litt mindre enn anslaget til sentralbanken på 2,3 prosent.

