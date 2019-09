Vaksne kvinner droppar sjekk for livmorhalskreft

innenriks

Mange godt vaksne kvinner har kanskje hatt same partnar i ei årrekke og tenker at undersøkinga ikkje lenger er nødvendig. Men det er han, understrekar Ameli Tropé, leiar av Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret.

Denne typen kreft bruker lang tid på å utvikle seg. Celleforandringa kan i nokre tilfelle komme fleire tiår etter den opphavlege smitten. Meir enn ein tredel av krefttilfella blir påviste hos kvinner som er over 50 år.

Risikoen blir redusert med 80 prosent

– At utviklinga går langsamt er eigentleg bra, for då har vi gode moglegheiter for å oppdage forstadium og førebyggje kreft. Samtidig er det viktig å ta prøvar så lenge påminningane frå Livmorhalsprogrammet kjem, også for dei som har hatt eit stabilt samliv over fleire tiår, seier Tropé.

Livmorhalskreft blir forårsaka av smitte frå viruset HPV, som i hovudsak blir overført ved seksuell kontakt. Går ein til jamleg kontroll, blir risikoen for at viruset skal utviklast til kreft redusert med opptil 80 prosent.

Kurva flatar ut

Mange som får kreftdiagnosen, har ikkje følgt oppfordringa om å gå til legen for ein underlivsprøve, og dette bekymrar ekspertane.

Utviklinga viser ein auke i oppmøte blant kvinner under 40 år, medan for kvinner over 55 har kurva flata ut og er kanskje i ferd med å gå nedover. Delen ligg no på 67 prosent – det betyr at 138.000 kvinner i denne aldersgruppa ikkje går til kontroll slik dei blir oppmoda til.

Over 300 kvinner får livmorhalskreft årleg, og mellom 70 og 90 døyr av sjukdommen kvart år.

(©NPK)