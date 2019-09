Ap har tapt over 130.000 veljarar

innenriks

Ifølgje tal frå Valdirektoratet stemte 789.170 veljarar Ap i 2015, medan talet for årets val tysdag ettermiddag var 656.283.

Det betyr at nesten 133.000 veljarar som stemte Ap for fire år sidan, enten har stemt på andre parti eller sett seg på gjerdet i årets val.

Viss ein samanliknar årets val med oppslutninga i stortingsvalet for to år sidan, er bildet endå dystrare. Då har Ap mista over 140.000 veljarar.

Den endelege oppteljinga var tysdag framleis ikkje ferdig, så bildet kan endre seg noko.

