Ap og Frp med samarbeid i Møre og Romsdal

Senterpartiet håpte å kunne sikre seg fylkesordføraren gjennom eit samarbeid med Venstre, KrF og Høgre. Men dei mangla fleirtal, og resten av partia har tysdag vorte samde om at Arbeidarpartiet skal styre Møre og Romsdal.

Dette skjer gjennom eit såkalla valteknisk samarbeid med Frp, MDG, Sunnmørslista, Uavhengig valliste for Sunnmøre og Nordmørslista.

I avtalen som no er signert, sørgjer Miljøpartiet Dei Grøne for at Frp-politikar Frank Sve blir leiar av samferdselskomiteen, ifølgje Sunnmørsposten. Frp gir samtidig MDG leiarvervet i nærings- og kulturutvalet.

Den nye fylkesordføraren i Møre og Romsdal, Tove Lise Torve, er fornøgd med utteljinga partiet har fått i fylket. Frank Sve understrekar på si side at samarbeidet med Arbeidarpartiet berre er valteknisk.

– No blir politikken berande og det blir debattane i fylkestinget som vil bli avgjerande, seier Sve til avisa.

