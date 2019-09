Canal Digital nedbemannar med 50 personar

innenriks

– Det er ei omorganisering i selskapet som også omfattar ei nedbemanning. Det skjer i Canal Digital i heile Norden, seier kommunikasjonsdirektør Scott Engebrigtsen i Telenor Broadcast og Canal Digital til Kampanje.

Engebrigtsen seier nedbemanninga vil røre alle dei fire nordiske marknadene både i Noreg, Sverige, Danmark og Finland.

– Det deler seg litt ulikt i dei ulike landa, men alle land har tilsette som blir rørte, seier han.

Det arbeider i alt rundt 300 tilsette i Canal Digital i Norden. Engebrigtsen seier kutta kjem til å merkast hos den Telenor-eigde TV-tilbydaren.

– Det er alltid trist å måtte gjennomføre ei nedbemanning og det er spesielt tøft for dei som blir ramma, men det er nødvendig å gjennomføre òg denne typen tiltak for å møte dei utfordringane vi står overfor og for å tilpasse organisasjonen, seier kommunikasjonsdirektøren.

(©NPK)