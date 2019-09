Dagbladet: Noreg dømt for menneskerettsbrot – hadde ikkje rett til å adoptere bort barn

innenriks

– Noreg har krenkt mora og rettane til barna hennar, ifølgje ein dom frå Den europeiske Menneskerettsdomstolen (EMD) tysdag, melder Dagbladet.

Mora fødde ein gut i september 2008. Tre år seinare, 8. desember 2011, bestemte Fylkesnemnda foreldreansvaret skulle takast frå mora, og at fosterforeldra skulle få lov til å adoptere barnet.

På det tidspunktet hadde den unge mora allereie fått eit nytt barn som ho fekk behalde omsorga for. I dag bur ho saman med ektemann og deira to felles barn, ein gut og ei jente. Eldstesonen har ho ikkje sett sidan han var tre år gammal.

– Det som no skal prøvast for EMD, er siste fase, som enda med ein dom i 2012 som slo fast at det klart ville vere til beste for barnet at fosterforeldra fekk adoptere han, uttalte regjeringsadvokat Fredrik Sejersted etter rettsleg høyring i saka i Strasbourg i fjor haust.