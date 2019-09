Finanstilsynet vil senke grensa for kor mykje du kan ha i bustadlån

innenriks

Tilsynet tilrår Finansdepartementet å skjerpe forskrifta for bustadlån ytterlegare, mellom anna ved å senke grensa for maksimal gjeldsgrad frå 5 til 4,5 gonger brutto årsinntekt. Det kjem fram i Finanstilsynets evaluering av forskrifta, som vart innført for å forhindre at gjelda til hushalda blir uforsvarleg høg.

Forskrifta stiller òg krav til ein eigenkapital på 15 prosent når bustadkjøp skal delfinansierast med lån. For sekundærbustad i Oslo er eigenkapitalkravet sett til 40 prosent i eit forsøk på å avgrense omfanget av bustadspekulasjon.

– Høg og aukande gjeld i hushalda aukar risikoen for finansiell ustabilitet. Gjelda til hushalda veks framleis raskare enn inntektene, og nye bustadlån blir gitte i stor grad til hushald med høg gjeldsgrad. Finanstilsynets bustadlånsundersøkingar viser at både den gjennomsnittlege gjeldsgrada til låntakarane og delen lån som ligg tett opp til grensene i forskrifta, aukar, skriv Finanstilsynet i vurderinga.

– Reduserer risiko

Finanstilsynet foreslår òg at den såkalla fleksibilitetskvoten til bankane blir redusert frå 10 til 5 prosent. Denne forskrifta opnar for at bankane kan gi ein viss del lån som ikkje oppfyller alle krava i forskrifta.

– Dette vil redusere risikoen for at sårbare hushald tar opp lån som dei seinare ikkje er i stand til å betene, skriv tilsynet, som også har henta inn Noregs Banks vurderingar av forskrifta og kva for ein effekt han har hatt.

Innstrammingane blir foreslåtte sett i verk frå 1. januar 2020. Finanstilsynet foreslår ingen opphøyrsdato i ein ny forskrift, men ønsker at han skal gjelde på ubestemt tid, slik også Noregs Bank har tatt til orde for.

Sentralbanken fornøgd

Noregs Banks vurdering er at forskrifta i dag har fungert etter hensikta, og at utviklinga ikkje tilseier vesentlege endringar i krava. Men sentralbanken meiner krava i forskrifta bør vere dei same over heile landet, og at krav til utlånspraksis bør sjåast på som eit varig, strukturelt tiltak, poengterer Finansdepartementet i ei pressemelding.

– Eg merkar meg at Finanstilsynets og Noregs Banks analysar viser at bustadslånforskrifta har fungert etter hensikta. Vi har ikkje tatt stilling til dei konkrete forslaga og vil vurdere både Finanstilsynets forslag og innspela som kjem i høyringa, før vi eventuelt endrar eller vidarefører den gjeldande bustadlånsforskrifta, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Finanstilsynets forslag vart sendt ut på høyring tysdag. Høyringsfristen er 22. oktober.

