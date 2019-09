Hadia Tajik: Uaktuelt å snakke om regjeringssamarbeid med MDG no

innenriks

Valresultatet tysdag morgon viser at Arbeidarpartiet får 24,8 prosent av stemmene på landsbasis, eit fall på 8,3 prosentpoeng sidan lokalvalet for fire år sidan. Det er det dårlegaste valresultatet for Ap i eit kommune- og fylkestingsval nokon gong.

Ap-nestleiar Hadia Tajik seier til Dagsavisen at ho vil gjenreise partiet ved å gjere trygg økonomisk styring trendy igjen. På spørsmål om kva ho meiner om Espen Barth Eides utspel om å styre med MDG nasjonalt, seier Tajik at det mest naturlege er å styre med Senterpartiet og SV.

– Det er ikkje ei aktuell problemstilling no. Det er to år til stortingsvalet, og det mest naturlege er at vi samarbeider med Senterpartiet og SV, seier Tajik.

LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen er langt frå fornøgd.

– Samtidig er det gledeleg at vi i Oslo for første gong sidan 1971 får attval av eit Ap-styrt byråd seier Gabrielsen til avisa.

Resultata viser at Ap får 20,1 prosent i Oslo, ned 11,9 prosentpoeng, medan MDG får 15,8 prosent, ein vekst på 7 prosentpoeng. SV går fram 3,6 prosentpoeng til 9,1 prosent.

– Arbeidarpartiet får ikkje nok kred for den politikken som blir ført i Oslo. MDG får utteljing for miljøpolitikken og SV for den utjamnande politikken, seier LO-leiaren.

