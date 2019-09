Hydro skal spare 600 millionar – kuttar opptil 735 årsverk

innenriks

Kuttplanen vil føre til ein reduksjon av opptil 735 årsverk, melder konsernet i ei pressemelding tysdag ettermiddag

Det er segmentet valsa produkt som skal verte kutta, som i lengre tid har levert skuffande resultat. Målet er å styrke lønnsemda betrakteleg, ifølgje Hydro.

– Vi tar no betydelege grep for å styrke lønnsemda vår, seier Einar Glomnes, konserndirektør for valsa produkt.

Restruktureringa inkluderer ein planlagt nedlegging av delar av folieproduksjonen ved Grevenbroich i Tyskland, i tillegg til betringstiltak «på tvers av organisasjonen».

Hydro kunngjorde for eitt år sidan nedlegginga av ei anna folielinje innan utgangen av 2019. Dei to nedleggingane representerer samla cirka 30 prosent av den totale folieproduksjonen innan valsa produkt.