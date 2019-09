I 50 kommunar får eitt parti reint fleirtal

innenriks

Ein gjennomgang Nationen har gjort, viser at det er reint fleirtal i 50 kommunar eitt av partia. Talet er det same som etter førre val, men sidan mange kommunar no vorte slått saman, er det no ein større del av kommunane der eitt parti har all makt.

Den aller mest populære lista i Noreg er i den minste kommunen i landet, Utsira i Rogaland. Der får Utsira fellesliste 69 prosent av stemmene. Partia med flest fleirtalskommunar er likevel Senterpartiet og Arbeidarpartiet, med høvesvis 27 og 16 kommunar kvar.

I tillegg har Høgre skaffa seg reint fleirtal i Bø i Nordland og Ibestad i Troms. I fleire kommunar har òg ulike typar bygdelister og felleslister fått reint fleirtal.

