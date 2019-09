LO-topp åtvarar mot koalisjon med MDG

innenriks

Fleire sentrale Arbeiderparti-politikarar, blant dei Raymond Johansen, Espen Barth Eide og tidlegare Ap-nestleiar Helga Pedersen, har allereie lufta tanken om å innlemme MDG i ein allianse for å sikre regjeringsmakt i 2021.

Det blir avvist kontant av Fellesforbundets leiar Jørn Eggum.

– Det er berre eit sterkt Ap som kan kombinere og levere heilskaplege løysingar innan jobbsikkerheit, klima, næring og distriktspolitikk. Så er det nokon som blir klimadesperate og konkluderer med at vi må samarbeide med MDG på nasjonalt plan. Eg har vore tydeleg på at det er ein elendig idé, seier Eggum til NTB.

Han representerer 160.000 medlemmer i mellom anna industrien og olje- og gassektoren og er medlem av Aps sentralstyre.

– Vi kan ikkje samarbeide med eit parti som vil knekke norsk industri og sende teknologiske frontkjemparar til Nav, seier Eggum.

Sp seier nei

Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum antydar overfor Dagens Næringsliv at Ap må velje mellom MDG og Sp viss spørsmålet om regjeringssamarbeid med MDG kjem på bordet.

– Så lenge MDG meiner det dei meiner, kan vi ikkje sitje i regjering med MDG. Det same sa vi før valet i 2017. Vi ønsker ei regjering basert på Arbeidarpartiet og Senterpartiet, seier han.

Vedum understrekar likevel at partiet enno ikkje har diskutert regjeringsmoglegheita.

– Det gjer vi ikkje før landsmøtet i 2021. Men det vil jo vere det same. Vi ser i mange saker at vi rett og slett har ulike mål. Vi meiner ein del av grepa dei tar til orde for, vil verke sterkt sentraliserande, seier Vedum.

Prematur problemstilling

Mette Nord, som leiar LOs største forbund Fagforbundet, er derimot meir open når det gjeld eit samarbeid med MDG.

– Dette trur eg vi skal ta i ein større samanheng og verken sjå bort frå eller stadfeste no. Det som er viktig, er å få tilslutning til ein politikk som skal gjennomførast. Det må vere det som styrer dei alliansepartnarane ein har, seier ho til DN.

Ap-leiar Jonas Gahr Støre avfeia heile problemstillinga som prematur då han fekk spørsmål om den natta til tysdag.

– Det er ikkje eit tema i dag, sa Støre.

