Listhaug vil ikkje utfordre Siv Jensen som partileiar

Første nestleiar Sylvi Listhaug trur ikkje dette valet fører til strid rundt partileiaren, ifølgje VG.

– Vi har ein fantastisk god leiar i Siv Jensen. Eg håper ho blir med lenge, seier Listhaug til avisa.

Ho seier det er avvist at ho vil utfordre Jensen som leiar før neste stortingsval.

– Ja, eg vil at ho skal halde fram som leiar, og at vi skal gi jernet framover for å vise veljarane at det er viktig at dei stemmer på oss, seier Listhaug.

Då 99,8 prosent av stemmene var talte opp tysdag morgon, låg Frp an til å få ei oppslutning på 8,3 prosent. Det er det lågaste resultatet sidan tidleg på 90-talet. I lokalvalet i 1991 fekk partiet, som då var prega av intern uro og splid, 6,5 prosent. I stortingsvalet i 1993 fekk partiet 6,3 prosent.

Listhaug erkjenner at dei ønskte eit betre resultat.

– Vi må analysere og sjå kva vi gjer rett og kva vi gjer gale, slik at vi kan få eit endå betre resultat framover, sa Listhaug til NTB måndag kveld.

Frp-toppen meiner at det er både fordelar og ulemper for partiet å sitje i regjering.

– Ein får vist fram mange gode saker, men ein må òg ta ansvar for heilskapen. Men dette er først og fremst eit kommune- og fylkestingsval, og vi må sjå kva slags resultat vi får, sa ho.

