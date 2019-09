Senterpartiet avviser regjeringsallianse med MDG

innenriks

Fleire sentrale Arbeiderparti-politikarar, blant dei Raymond Johansen, Espen Barth Eide og tidlegare Ap-nestleiar Helga Pedersen, har allereie lufta tanken på å innlemme MDG i ein allianse for å sikre regjeringsmakt i 2021. Men då må Ap velje mellom Sp og MDG, seier Vedum til Dagens Næringsliv.

– Så lenge MDG meiner det dei meiner, kan vi ikkje sitje i regjering med MDG. Det same sa vi før valet i 2017. Vi ønsker ei regjering basert på Arbeidarpartiet og Senterpartiet, seier han.

Vedum understrekar likevel at partiet enno ikkje har diskutert regjeringsmoglegheita.

– Det gjer vi ikkje før landsmøtet i 2021. Men det vil jo vere det same. Vi ser i mange saker at vi rett og slett har ulike mål. Vi meiner ein del av grepa dei tar til orde for, vil verke sterkt sentraliserande, seier Vedum.

På spørsmål om det betyr at Ap må velje mellom Sp og MDG, svarer han:

– Eg trur ikkje det kjem til å bli noka problemstilling når det gjeld stykket.

