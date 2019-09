Solberg avviser distriktsopprør mot Høgre

innenriks

– Høgre gjer det ikkje dårlegare i distrikta enn i mange av byane, vi gjer det faktisk betre i mange distriktskommunar enn i byane, seier Solberg til NTB.

Ho forklarer Høgres tilbakegang med at valkampen ikkje var prega av det Høgre ser på som dei viktigaste sakene.

Solberg avviser òg at valresultatet for Høgre betyr noko for posisjonen hennar som partileiar og statsminister.

– Eg opplever at det ikkje er nokon diskusjon, seier ho.

– God stemning

Ho meiner det har vore god stemning i partiet gjennom valkampen, og at partiet har vore samd om kva som er dei viktigaste sakene for dei.

På spørsmål om kven som har ansvaret for nedgangen, svarer ho:

– Vi har alle eit medansvar for dette. Vi har jobba hardt med dei politiske sakene våre, løysingane våre. Det trur eg heile partiet er samd om, seier ho.

– Meir radikalt

Solberg meiner mange kommunar etter valet vil bli styrt av eit «brokete fleirtal» og trur politikken blir meir radikal fleire stader.

– Det kan godt tenkjast at ein del av gjennomslaga Arbeidarpartiet er nøydd til å gi på raud side, er gjennomslag som veljarane ikkje ønsker å sjå i rikspolitikken i 2021, sa Solberg då ho møtte pressa dagen etter kommune- og fylkesvalet.

– Det blir i ein del kommunar eit meir radikalt styre enn tidlegare, heldt ho fram.

Solberg seier ho meiner Høgre burde gjort det betre, men meiner partiet klarte å mobilisere mot slutten.

– Vi meiner dette dannar grunnlaget for ein god valsiger i 2021. Men vi veit jo at det er eit krevjande løp etter to periodar i regjeringskontora. Vi skal jobbe hardt for å vise resultata og at vi er svoltne på å løyse dei store utfordringane, sa ho.

