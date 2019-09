innenriks

– Eg trur sannsynet er 70 prosent. I alle fall godt over 50 prosent, seier Kari Nessa Nordtun til Stavanger Aftenblad tysdag morgon.

Allereie måndag kveld samla SV, Raudt, MDG, Sp og FNB seg for å sondere terrenget for eit samarbeid.

Trur på avklaring måndag

I Stavanger har Ap gått ned 1,6 prosentpoeng sidan valet i 2015, men alle samarbeidspartnarar har vakse sidan det førre lokalvalet. Samtidig går Høgre tilbake med 5,9 prosentpoeng. Det er nok til å gjere Stavanger raud for første gong sidan 1993.

– Sjansane for at vi kjem fram til ein samarbeidsavtale er større no enn då måndagen starta, sa Nessa Nordtun til NRK natt til tysdag.

Overfor Aftenbladet vil ikkje Nordtun seie kva venstresida kan tilby FNB for å danne fleirtal. Ho vil heller ikkje seie kvar og når partia skal møtast for vidare forhandlingar.

– Eg håper og trur at vi får ei avklaring i dag, seier Nordtun.

FNB på vippen

FNB hamnar på vippen i Stavanger, og får truleg seks mandat i kommunestyret.

Leiar for FNB i Stavanger Frode Myrhol snakka òg med John Peter Hernes i Høgre valnatta. Overfor Aftenbladet tysdag morgon kan han ikkje love samarbeid med verken venstre- eller høgresida, og seier at han meiner partiet ideologisk ligg i sentrum. Han trur likevel at Høgre må strekke seg lengre enn Ap.

– Det var ikkje noko som skremte oss i samtalane med Ap, SV, MDG og Raudt, såg vi må sjå kva som er mogleg å få til. Vi kan samarbeide godt på begge sider, såg for oss er det viktig å få gjennomslag for dei konkrete tiltaka vi treng for å gå inn i eit samarbeid, seier han.

(©NPK)