innenriks

Nessa Nordtun seier til NRK at samtalane med samarbeidspartnarane SV, Raudt, MDG, Sp og FNB ser lovande ut.

– Sjansane for at vi kjem fram til ein samarbeidsavtale er større no enn då måndagen starta, seier Nessa Nordtun natt til tysdag.

I Stavanger har Ap gått ned eitt prosentpoeng sidan valet i 2015, men alle samarbeidspartnarar har vakse sidan det førre lokalvalet. Det er nok til å gjere Stavanger raud for første gong sidan 1993.

(©NPK)