innenriks

– I og med at alle regjeringspartia har gått tilbake, vil det komme nokre vanskelege diskusjonar internt i partia, seier valforskar Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til NTB.

Når 99,8 prosent av stemmene er talt opp, går alle regjeringsparti tilbake. Verst er det for Høgre, som ligg an til ein tilbakegang på 3 prosentpoeng frå førre kommuneval, medan Venstre, KrF og Frp går tilbake med høvesvis 1,7, 1,5 og 1,2 prosentpoeng.

Bergh meiner at det førebels er for tidleg å seie noko om kva utfallet av partidiskusjonane blir.

– Dei står overfor ei stor utfordring når dei ser fram mot stortingsvalet om to år. Dei må finne ein måte å mobilisere eigne veljarar, seier han.

– Kan gå mot regjeringsskifte om to år

Valforskaren meiner førebels at det ikkje ligg an til at nokre av partia går ut av regjering.

– Det kan hende det blir ein diskusjon i Frp om det. Dei låg an til å gjere eit veldig dårleg val, men no kan det sjå ut til at dei ikkje har gjort eit så dårleg val som frykta. Det taler for at dei delane av partiet som ønsker å sitje i regjering, har gode argument, seier Bergh.

Han trur heller ikkje at Venstre og KrF vil gå ut av regjeringa.

– Dei har gjort fleire dårlege val dei siste åra, og har valt å sitje i regjering. Ein skulle kanskje tru at dei ikkje ønsker å snu no.

Venstresida med Ap, Sp, MDG, SV og Raudt vart klart større enn høgresida under valet, og ligg an til å få nesten 56 prosent av stemmene.

– Viss ein tolkar desse resultata opp mot stortingsvalet om to år, så kan det hende at det går mot eit skifte. Det er ei tydeleg raudgrøn bølgje, seier Bergh, som presiserer at han ikkje har rekna på mandata.

Trur ikkje på partileiaravgangar

Trass i fleire dårlege val, var det ingen av partileiarane blant valtaparane som ville snakke om ein mogleg avgang.

– Eg meiner det er ein god strategi å halde fram med meg som leiar. Vi vinn som lag og tapar som eit lag, sa Arbeidarpartiets leiar Jonas Gahr Støre under partileiardebatten natt til tysdag.

Partiet hans ligg an til å få ein nedgang på 8,2 prosentpoeng frå førre kommuneval.

Heller ikkje valforskar Bergh meiner det har komme nokre tydelege signal om moglege leiaravgangar.

– Ap er jo den store taparen, men det verkar ikkje som leiarskapet er ein aktuell diskusjon. Oppslutninga om Støre er god, og han har heller ingen tydeleg utfordrar.

– Hadde det sett annleis ut dersom Støre hadde hatt ein sterk utfordrar?

– Då hadde det nok vore eit tema, men vi har ikkje tradisjon i Noreg for at partileiarane går av sjølv om dei gjer dårlege val. Det har vore døme på leiarar som har gjort dårlege val, for så å gjere suksess seinare. Det er berre å sjå på Erna Solberg, seier Bergh, og viser til at Høgre gjorde fleire dårlege val dei første åra etter at Solberg tok over som leiar i 2004.

(©NPK)