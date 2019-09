Airbus skal inspisere fleire helikoptertypar etter Alta-ulykka

innenriks

Tysdag vart dei første detaljerte undersøkingane av komponentar frå ulykkeshelikopteret gjennomført. Dei førebelse funna er knytte til aksel-sambandet mellom motoren og hovudgirboksen.

Inspeksjonane vil gjelde alle nyare helikopter av typen AS350, AS550 og EC130.

– Airbus Helicopters karakteriserer inspeksjonen som ein «føre var»-inspeksjon for å ta vare på luftdugleiken til helikoptertypen, heiter det i ei pressemelding frå Statens havarikommisjon for transport natt til onsdag.

Havarikommisjonen hadde natt til onsdag ikkje høve til å svare NTB på kor stor del av norske helikopter desse typane kan utgjere.

Jobbar vidare

Havarikommisjonen har førebels ikkje fastslått i kva grad svikt i akselsambandet mellom motor og hovudgirboks har bidratt til ulykka.

– For å få ei fullstendig forståing av ulykka vil Havarikommisjonen samla all informasjon frå undersøkte komponentar, eventuelle data frå lagringseining, ulykkesstad, vitne og andre som har vore involvert i produksjon, vedlikehald og drift av helikopteret, skriv Havarikommisjonen.

Seks omkomne

Ulykka skjedde 31. august i samband med Høstsprell-festivalen i Alta. Fem av dei omkomne, ungdommar som alle kom frå Alta, deltok i ein sightseeingtur over området som ein del av tilbodet frå festivalen. Festivalen vart avlyst etter ulykka.

Havarikommisjonen seier at han ikkje har indikasjonar på at helikopteroperatøren, Helitrans AS, har utført arbeid utover anbefalt visuell inspeksjon i det nemnde området.

Helikopteret var av typen Airbus H125, tidlegare kjent som AS350. Det var heilt nytt og vart levert til Helitrans i juni i år. Ifølgje Helitrans hadde det floge knapt 73 timar.

Komponentar

Undersøkingane som vart fullførte tysdag, vart gjort med bistand frå den franske havarikommisjonen (BEA) og tekniske rådgivarar frå Airbus Helicopters og motorprodusenten Safran Helicopter Engines.

Førre veke vart Havarikommisjonen og politiet ferdig med undersøkingar på ulykkesstaden.

Havarikommisjonen har tidlegare uttalt at helikopteret har ei elektronisk motorstyring og drivstoffkontroll og dessutan minnefunksjonar som kan bidra med informasjon til kartlegginga til kommisjonen av hendingsgangen.

– Minneeininga frå helikopterets lagringseininga er framleis til undersøking. Eininga var meir varmeskadd enn første observasjon indikerte, heiter det i pressemeldinga.

