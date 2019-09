Færre ber om nødpass

innenriks

Ved utgangen av august i år hadde det vorte utskrive 18.170 nødpass. Det er ein nedgang på 4.383 nødpass frå same periode i fjor, viser tal P4- nyheitene har fått frå Politidirektoratet.

– Det er oppløftande å sjå at vi har ei så positiv utvikling, seier seksjonsleiar Arne Isak Tveitan ved ID-seksjonen i Politidirektoratet.

Han meiner betre informasjon frå politiet har gjort folk meir bevisste.

– Dei ser at det er viktig å passe på passet sitt, og sjølv om dei finn igjen det opphavlege passet sitt, så er det ugyldig etter at ein har fått nødpass. Dermed får dei òg ein ekstra kostnad, seier Tveitan.

Prisen for eit nødpass er den same som for eit ordinært pass, 450 kroner. Men nødpasset gjeld berre for éi reise, så i realiteten kostar det deg 900 kroner sidan du må ha nytt pass før neste reise.

– Dersom ein person stadig mistar passet sitt og må ha nødpass, så vil vedkommande til slutt ikkje få høve til å få eit ekte pass heller, seier Tveitan.

