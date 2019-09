Frp kan miste tre av fem ordførarar

innenriks

Det skriv både NRK og Dagbladet onsdag.

Frå før er det klart at Frp-nestleiar Terje Søviknes ser ut til å miste ordførarposten i Bjørnafjorden (tidlegare Os).

Samtidig er det klart at Mandal-ordførar Alf Erik Andersen ikkje får halde fram i vervet i den nye storkommunen Lindesnes. Mykje tyder òg på at Tom Staahle ikkje for fornya tillit som ordførar i Ullensaker, der Arbeidarpartiet og Senterpartiet har fleirtal saman.

Derimot såg det onsdag ut til at Knut Erik Engh i Ulstein kommune får halde fram i vervet. I tillegg blir Tom Henning Slethei ordførar i Sola kommune, takka vere støtte frå Ap.

Medan Frp før 2015 hadde tolv ordførarar, var talet redusert til fem før valet i år, nemleg Mandal, Hvaler, Ullensaker, Os og Ulstein.

