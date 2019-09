49-åring tiltala for øksedrap i Haugesund – kan truleg ikkje straffast

innenriks

I tiltalen som er tatt ut av statsadvokat Folke Åmlid i Rogaland, heiter det at påtalemakta vil at mannen skal dømmast til tvunge psykisk helsevern i staden for fengselsstraff, ifølgje NRK.

Dei sakkunnige har tidlegare slått fast at 49-åringen var psykotisk då han drap den tilfeldig forbipasserande Bjørg Marie Skeisvoll Hereid (67) på Vår Frelsers gravlund i Haugesund 19. februar i år.

Ifølgje tiltalen hadde 49-åringen banka på døra til ein bustad 10 minutt før drapet. Der løfta han øksen i skulderhøgde, men mannen som opna klarte då å dra døra igjen. Også dette punktet er med i tiltalen.

Advokat Erik Lea, forsvararen til 49-åringen, er ikkje overraska over innhaldet i tiltalen.

– Sjansane for at det blir ein dom på tvunge psykisk helsevern, bør vere veldig stor. Alt talar for at det er slik det blir, men det blir jo domstolen som må ta stilling til dette i siste instans, seier Lea.

Den tiltala vart domfelte første gong på 1980-talet, og har ei årelang historie med rusavhengnad og psykisk sjukdom.

