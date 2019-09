Arbeidarpartiet tapte 124.477 stemmer

innenriks

Det viser den endelege stemmeteljinga.

Arbeidarpartiet fekk dermed ei oppslutning på 24,8 prosent i kommunevalet, ned 8,2 prosentpoeng frå 2015.

I absolutte tal fekk Arbeidarpartiet 124.477 færre stemmer enn i 2015.

I motsett ende fekk Senterpartiet 386.346 stemmer, 183.158 fleire enn i 2015. Senterpartiet har auka oppslutninga si med 5,9 prosentpoeng til 14,4 prosent.

Det vart avlagt 2.706.035 stemmer i kommunevalet i 2019, mot 2.407.855 for fire år sidan.

Valdirektoratet tar atterhald om at enkelte kommunar enno ikkje er ferdig med det formelle valoppgjeret. Det kan derfor ikkje sjåast bort frå at det kan komme nokre mindre endringar i stemmetala. Men alle kommunar har no gjennomført endeleg teljing.

(©NPK)