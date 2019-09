Eit nytt helseregister for dyr blir innført

innenriks

Noreg vil vere det første landet i verda med eit slikt register for dyr. Systemet gjer det enklare for veterinærar å få oversikt over diagnosar.

– Hadde vi hatt dette tidlegare, kunne det ha vore til stor hjelp for oss no, seier kommunikasjonsdirektør Asle Haukaas i Veterinærinstituttet til NRK.

Minst 26 hundar over heile landet har døydd etter å ha hatt blodig diaré den siste tida. Endå fleire har fått symptoma, men Veterinærinstituttet og Mattilsynet slit med å finne årsaka til sjukdomstilfella.

Det har ikkje til no vore noko landsbasert statistikk over helsa til hundar. Haukaas seier at det at dei ikkje har noko å samanlikne med, er ei utfordring når dei skal prøve å finne årsaka til denne sjukdommen.

– Vi treng å vite om sjukdomsbildet har vore normalt. Er dette variasjonar vi finn frå år til år, eller er dette eit utbrot. Det å få dette systemet no vil vere ei stor hjelp for oss i arbeidet vårt, seier han.

