Fellingsløyve på ulv i Sogn og Fjordane

Den siste tida har sauebøndene i fjellområda mellom Ytre Sogn og Sunnfjord funne stadig fleire sauekadaver. No har Statens naturoppsyn (SNO) stadfesta at det er ulven som har vore på ferde og at det truleg er den same ulven som har gjort skadd i området før, melder NRK.

Rovviltansvarleg i SNO, Rein-Arne Golf, reknar det som sannsynleg at ulven er ein eller annan stad i det store fjellområdet. Men han trur det blir vanskeleg å få rovdyret i kikkertsiktet, særleg no før snøen kjem.

– Om ulven har vore der ute over tid, så har han òg lært seg til å kjenne området veldig godt. Det er nok vanskeleg i å komme i posisjon til få ei felling, seier Golf til NRK.

