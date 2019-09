Funn kastar nytt lys over Quislings kjennskap til skjebnen til jødane

innenriks

Historikar Carl Emil Vogt oppdaga i Nasjonalbiblioteket ei rekke avisartiklar som personleg vart sende til Quisling, med dato for når dei var mottatt og når dei vart sende tilbake, skriv Aftenposten.

I 1942 kan Quisling ha lese i utanlandske aviser om korleis naziregimet forfølgde jødar i okkuperte område under andre verdskrigen. 13. oktober det året trykte Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning ein detaljert artikkel om deportasjonen av jødar til Polen. I artikkelen blir det anslått allereie då at 700.000 jødar vart drepne.

Artikkelen vart send til Quisling 21. oktober. Der låg den på kontoret hans ein heil månad, medan alle norske jødar vart arresterte eller pålagt meldeplikt.

– For langt

Vogt, som er historikar ved Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret) skal torsdag presentere funna under eit seminar på som HL-senteret og Nytt Norsk Tidsskrift har invitert til.

Fagleg leiar Mats Tangestuen for Jødisk Museum i Oslo vil òg vere til stades. Han seier at funne av artikkelen ikkje er uinteressant, men at Vogt trekker det for langt.

– Då Quisling las Hugo Valentins kjente artikkel i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, er det ikkje nokon grunn til å tru at han stolte på det han las. Avisa var kjent for sin antinazistiske haldning, og Valentin var sjølv jøde, påpeikar Tangestuen.

Quisling-biograf Hans Fredrik Dahl vil òg delta torsdag.

Avretta

772 jødar vart deporterte frå Noreg. Berre 34 av dei overlevde. Retten trudde på Quislings forklaring om at han ikkje visste noko om skjebnen til jødane medan deportasjonen gjekk føre seg.

Då dommen til lagmannsretten fall, vart han berre dømt for aktlaust drap på jødar som vart deporterte frå Noreg.

«Retten antar at tiltalte ikke har vært seg fullt bevisst at jødane ved den aksjon han satte i gang ville utsettes for å miste livet, da en den gang ikke hadde det kjennskap til tyskernes behandling av jødane i gasskamre o.l. som en senere har hatt», stod det i dommen.

Quisling vart dømt til døden 10. september 1945 og avretta ved skyting på Akershus festning 24. oktober.

