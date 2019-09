Mazyar Keshvari (Frp) tilstår: Skrev fiktive reiserekningar for nesten ein halv million kroner

innenriks

Frp-profilen har sagt seg villig til at straffesaka skal behandlast som ei tilståingssak, skriv Aftenposten.

Keshvari er sikta for grovt bedrageri, som har ei strafferamme på inntil seks års fengsel.

– Siktinga bygger på forklaringa hans, opplyser forsvarar John Christian Elden, som stadfestar at klienten hans erkjenner å ha ført fiktive reiserekningar for cirka 450.000 kroner i perioden 2014 til 2018.

Langt høgare

Summen er betydeleg høgare enn det som tidlegare har vore kjent.

For snart eitt år sidan avdekte Aftenposten at Keshvari systematisk hadde levert fiktive reiserekningar til Stortinget. Avisa dokumenterte då at Frp-politikaren hadde levert udokumenterte reiserekningar for 290.000 kroner gjennom ein toårsperiode.

Politiet si etterforsking vart avslutta i sommar, og saka vart oversend til statsadvokaten.

I februar tok saka ei ny vending då Keshvari vart arrestert i heimen sin i Rælingen i Akershus og sikta for grove truslar. I samband med arrestasjonen beslagla politiet fleire våpen.

Sjukemeld

Etter arrestasjonen vart Keshvari sjukemeld. Sjukemeldinga varer førebels ut september, opplyser Frp til NTB.

Det er førebels uklart om og eventuelt når Keshvari kan komme tilbake til Stortinget. Frps parlamentariske leiar Hans Andreas Limi har tidlegare gjort det klart at Keshvari kan søke om permisjon inntil eventuell tiltale og dom er klar. Ein stortingsrepresentant har i utgangspunktet plikt til å sitje perioden ut.

Skiltet på kontoret til Keshvari på Stortinget er likevel allereie skrudd ned. No er det i staden namnet til vararepresentanten hans, Carl I. Hagen, som står på døra.