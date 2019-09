Mazyar Keshvari erkjenner å ha levert fiktive reiserekningar

innenriks

Frp-profilen erkjenner at han har levert fiktive reiserekningar til Stortinget for 450.000 kroner, melder Aftenposten.

Keshvari er sikta for grovt bedrageri, som har ei strafferamme på inntil seks års fengsel.

– Siktinga bygger på forklaringa hans, opplyser forsvarar John Christian Elden, som stadfestar at klienten hans erkjenner å ha ført fiktive reiserekningar for cirka 450.000 kroner i perioden 2014 til 2018.

Summen er betydeleg høgare enn det som tidlegare har vore kjent.

Aftenposten avdekte i oktober i fjor at Mazyar Keshvari at Frp-politikaren systematisk hadde levert fiktive reiserekningar til Stortinget. Avisa dokumenterte då at han hadde levert udokumenterte reiserekningar for 290.000 kroner gjennom ein toårsperiode.

Politiet si etterforsking vart avslutta i sommar, og saka vart oversend til statsadvokaten.

No er det klart at Keshvari samtykker til at saka går som ei tilståingssak.