Regjeringa vil opne for meir elsykkelbruk i nasjonalparkane

– Det går no føre seg eit arbeid for å revidere verneforskriftene for nasjonalparkar og landskapsvernområde, slik at det i større grad blir lovleg å sykle i desse områda der dette ikkje går ut over verneverdiane, seier Rotevatn til avisa.

Norsk lov forbyr bruken av elsyklar i verneområde som Dovrefjell, Jotunheimen og Rondane, mellom anna av omsyn til villrein. Elsyklane blir rekna som motoriserte køyretøy, og Miljødirektoratet har nyleg slått fast at elsykkel med avslått motor òg skal definerast som motorisert køyretøy.

Samtidig melder turistbedrifter rundt verneområda om stor interesse for elsykkel, og fleire politikarar har tatt til orde for å endre regelverket.

Rotevatn seier han forstår utfordringane, og dette er noko regjeringa vil sjå på i oppfølginga av Stortingsmeldinga om friluftsliv frå 2016 og Handlingsplanen for friluftsliv frå 2018.

