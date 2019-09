Avinor innfører betaling for VIP-ar

innenriks

Forretningsreisande må allereie i dag betale for å få tilgang til VIP-terminalen på Gardermoen, medan folk i departementa og Nato har fått tilgang gratis. Men no har Avinor bestemt seg for å stramme inn, ifølgje Dagens Næringsliv.

Avinor vil vidareføre gratis VIP-teneste for kongefamilien, statsministeren, utanlandske statsoverhovud og andre som har væpna livvakt. Men for andre VIP-ar og følgjepersonar vil det ifølgje Avinor bli innført betaling frå 1. januar 2020.

Blant dei største brukarane av VIP-terminalen er Utanriksdepartementet, Det kongelege hoffet og Statsministerens kontor.

