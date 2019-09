innenriks

Forskingsrapporten vart publisert internasjonalt i forskingspublikasjonen Nutrience, skriv NRK.

Undersøkinga er gjort på 4.000 barn som vart følgde frå svangerskap til seksårsalderen og er utførte av forskarar ved St. Olavs hospital og NTNU.

– Viss barnet et fisk éin gong per veke ved eitt års alder, så har det cirka 30 prosent reduksjon av allergirelaterte sjukdommar fram til seks års alder, seier førsteamanuensis Torbjørn Øien ved Institutt for samfunnsmedisin og sjukepleie ved NTNU.

