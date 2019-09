Grande har ingen planar om å kaste korta

innenriks

Debatten om i kva grad partileiinga bør skiftast ut, har blussa opp etter det skuffande valresultatet på 3,9 prosent. Fleire Venstre-politikarar har allereie flagga offentleg at dei ønsker ein diskusjon om partileiinga.

– Eg skjønner godt at lokallagsleiarar blir frustrerte, og at det ikkje vart slik som ein trudde, og at det er ansvaret mitt. Det får ein partileiar tole etter eit val, at nokon synest ein gjer ein for dårleg jobb, sa Grande.

– Jobben min er å stake ut kursen vidare, om korleis Venstre skal klare å fornye seg, påpeikar Grande.

Har stor støtte

Ho insisterte på at ho hadde stor støtte i partiet.

– Ein partileiar som ikkje kjenner partiet sitt, er ille ute. Ein partileiar snakkar med folk i partiet, seier Grande.

Valnemnda i partiet hadde eit møte torsdag ettermiddag. Valkomiteen har sett frist til 15. oktober for å sende inn forslag til kandidatar. Grande, som har vore leiar sidan 2010, må innan den tida svare på om ho vil stille til attval. Det same gjeld nestleiarane Ola Elvestuen, som har sete i elleve år, og Terje Breivik, som har vore nestleiar sidan 2012.

Ingen popularitetskonkurranse

Ei undersøking gjennomført av Norstat viser at Venstres parlamentariske nestleiar, Abid Raja, er meir enn dobbelt så populær som Grande, med ei oppslutning på 44 prosent. Grande blir likt av 20 prosent av dei spurde, skriv Aftenposten fredag.

– Det å vere partileiar er ikkje alltid ei popularitetsmåling. Når eit parti skal setje saman eit team, må vi setje saman eit team med ulike styrkar og ulike profilar. Tillit og popularitet er ikkje alltid det same, seier Grande.

