Stenseng: Ap er i ein alvorleg situasjon

– Eg vil bruke ordet alvor. 24,8 prosent er altfor dårleg resultat for Ap, seier ho til Dagbladet.

Stenseng forklarer at Aps svake val mellom anna kan komme av ein valkamp prega av enkeltsaker som mobiliserte ytterfløyene.

– I ein slik situasjon fekk ikkje Aps løysingar oppdrift. Det er ei forklaring, men like fullt ansvaret vårt å gjere noko med, seier ho.

Distriktsopprøret og frustrasjonen mot sentraliseringa til regjeringa utløyste ein protest, fortel partisekretæren. Ap viste likevel ikkje godt nok at partiet har eit tydeleg alternativ til den politikken, legg ho til.

– Ap er opptatt av å finne breie løysingar, men vi betaler òg ein høg pris for forlika med høgreregjeringa. Det gjer det vanskeleg for oss å vise at vi har eit klart alternativ, seier Stenseng.

