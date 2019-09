Tungtvasskjellaren på Rjukan får 22 millionar kroner

innenriks

Regjeringa ønsker å løyve totalt 22 millionar kroner frå Klima- og miljødepartementet og Kulturdepartementet til sikrings- og formidlingsbygg over tungtvasskjellaren på Vemork, skriv Norsk Industriarbeidermuseum (NIA), som er prosjekteigar for tungtvasskjellaren, på nettsida si.

– Dette er ei fantastisk nyheit. No kan vi komme i gang med å gjere denne historiske staden tilgjengeleg for besøkande, seier direktør Runar Lia i NIA.

Tungtvassaksjonen var den største sabotasjeaksjonen i Noreg under andre verdskrigen. Då klarte sabotørane å ta seg inn i kjellaretasjen i hydrogenfabrikken, sprengje apparatur for produksjon av tungtvatn og øydeleggje 500 liter med tungtvatn som var ferdigstilte og klart for eksport til Tyskland.

– For meg og andre som besøkjer tungtvasskjellaren, gjer det sjølvsagt enormt inntrykk. Dette er forteljinga om den mest kjente sabotasjeaksjonen både i Noreg og internasjonalt. Og her får vi moglegheita til å vise fram og fortelje om denne heltehistoria, seier Elvestuen.

(©NPK)