Venstre-nestleiar støttar Grande

Fleire Venstre-politikarar har etter det svake valresultatet på måndag gitt uttrykk for at dei meiner det er på tide med fornying i Venstre-leiinga. Men Grande sjølv viser til at ho har stor støtte i partiet.

– Ja, eg er ein av dei ho viser til, stadfestar nestleiar Terje Breivik overfor Aftenposten.

Grande kunngjorde allereie valnatta at ho søkjer attval på landsmøtet partiet har til våren, sjølv om Venstre berre fekk støtte frå 3,9 prosent av veljarane i kommunevalet.

Enkelte Venstre-stemmer har stilt spørsmål ved om også dei to nestleiarane Breivik og Ola Elvestuen bør avløysast.

– Eg vil formidle svaret mitt om attval til valkomiteen når den tida kjem. Eg har stor forståing for frustrasjonen ute i organisasjonen og ikkje minst hos alle som har gjort ein stor innsats i lokalvalkampen, seier Breivik fredag.

