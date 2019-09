Forskarar med ein visjon om éin vaksine for alt – livet ut

innenriks

– Dette er eitt av dei mest spennande prosjekta for menneskehelsa framover. Det er første gong forskarar jobbar for å forstå denne siste store barrieren i menneskehelsa, å avkode det menneskelege immunsystemet, uttalte tidlegare utanriksminister i Australia Julie Bishop til TV-kanalen Channel 7, då ho tidlegare i august kunngjorde at ho slutta seg til Human Vaccines Project.

Ho er entusiastisk på vegner av heile kloden. Med nøkkelen til det menneskelege immunsystemet meiner prosjektleiinga det er mogleg å gjere heilt ekstraordinære gjennombrot innanfor kreftbehandling, diabetes og alzheimer. Det mest interessante er likevel moglegheitene dei ser for vaksinar, sidan det vil bli effektivt for absolutt alle, viss det lykkast. Kongstanken er å kunne setje éi sprøyte, få livsvarig vern, kanskje ein dose mot fleire sjukdommar samtidig.

– Du vil med andre ord kunne få éin vaksine ved fødselen som kan dekke alle influensavaksinar du elles ville tatt resten av livet. Kan du tenkje deg kva for ein forskjell det vil innebere for barn og familiar å ikkje trenge å komme tilbake for påfyll av alle moglege vaksinar, spør Bishop.

Norske miljø

– Human Vaccine Project er eit spennande og stort prosjekt som vi kjenner litt til. Prosjektet kan gi viktig kunnskap om immunsystemet til mennesket og kva som er viktig for vern mot ulike infeksjonar, seier fagdirektør for vaksine Ingeborg S. Aaberge ved avdeling for Smittevern, miljø og helse i Folkehelseinstituttet til NTB.

Det er stadig fleire internasjonale samarbeidspartnarar som sluttar seg til prosjektet, både frå forskingsmiljø og organisasjonar og legemiddelindustrien.

– Det er fleire norske miljø knytt til influensavaksineforsking som vil vurdere om dei saman kan bidra i dette forskingssamarbeidet, seier Aaberge.

I tillegg til årleg influensavaksine for enkelte grupper, blir det tilrådd i Noreg i dag vaksinasjon mot tolv sjukdommar gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, nokre av dei i kombinasjon, som MMR-vaksinen mot meslingar, kusma og raude hundar, og dessutan tuberkulose for spesielt utsette. Til saman er det minst 16 dosar frå alderen 3 veker til 16 år, og deretter påfyll kvart tiande år for nokre av dei. I tillegg kjem vaksinar mot ulike enkeltsjukdommar viss ein skal til utlandet.

Arbeidet

I Human Vaccine Project arbeider no forskarar ved seks institusjonar i USA og Australia, med hjelp av kunstig intelligens, med å løyse gåtene rundt det menneskelege immunforsvaret.

– På grunn av Human Genome Project (HGP), som ein slags forløpar, og tida som har vore no med kunstig intelligens og stordata, kan vi bruke desse banebrytande teknologiane på ein måte som gjer det mogleg for oss å avkode immunsystemet, seier Bishop, som sit i styret for prosjektet på vegner av Telethon Kids Institute i Perth.

Arbeidet har allereie gått føre seg i tre år. Kvifor responderer nokre kreftpasientar på immunterapi, og andre ikkje? Kvifor har ein vaksine betre effekt på nokre befolkningar enn på andre? Kvifor er nokre menneske tilsynelatande betre verna mot ikkje-smittsame sjukdommar – som kreft – frå naturen si side enn andre? Kvifor blir nokon kjempesjuke når virus og bakteriar er i omløp, medan andre blir verande friske?

Målet er å ha dei første modellane av immunsystemet, basert på kunstig intelligens, klare innan fem år. Kva tid ein samlevaksine kan vere klar, vil ikkje Bishop setje nokon tidsfrist på.

Visjonar

Visjonen er likevel: Ei verd der immunterapi fungerer for alle kreftpasientar, uansett krefttype. Der vaksinar skal vere effektive for alle, uansett etnisitet, og vare livet ut. Der alzheimer skal vere mogleg å førebyggje, influensapandemiar og liknande truslar kan bli unngått.

Prosjektet er forma over same leist som Human Genome Project som tok over 13 år, og med kartlegging av nesten heile det menneskelege arvestoffet – det humane genomet – revolusjonerte vitskapen, også utover medisinen. Til saman er informasjon om over tre milliardar DNA-byggjesteinar gjort tilgjengeleg.

I det arbeidet bidrog norske forskarar med kartlegging av fire millionar DNA-byggjesteinar i to område av kromosom 16.

Denne kunnskapen, genomikken, opnar for ei utvikling av genbaserte vaksinar – òg kalla DNA-vaksinar.

– Det er ganske spennande saker dette her, seier Bishop, som har 21 års fartstid som folkevald i parlamentet i Australia.

(©NPK)