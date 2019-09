100 sauer blir frykta tatt av flaum i Surna og bebuarar isolert i Trøndelag

innenriks

I Surna ved Skjermo i Møre og Romsdal aukar framleis vassføringa noko og er på høgt oransje nivå. Elva har gått over breiddene sine, og det blir frykta at 100 sauer er tatt av vatnet.

Politiet opplyser at dei har fått meldingar om at fleire bønder langs elva skal ha mista både kyr og sauer, og at fleire dyr skal vere stranda på øyer langs elva.

Det har ikkje komme meldingar om skadde personar, og det er ifølgje politiet ikkje aktuelt å evakuere menneske.

I Surnadal vart det i helga sett ny nedbørsrekord med 67,7 millimeter nedbør på eitt døgn.

Bebuarar isolert

Det òg regnet og aukande vassføring i elvar og bekkeløp i Sør-Trøndelag måndag. Bebuarar i eit tjuetals hus og eit omsorgssenter på Krokstadøra i Snillfjord kommune er innestengt etter at flaumvatnet tok ei bru, ifølgje NRK.

Kommunen opplyser at dei jobbar med å etablere ei mellombels gangbru.

Ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er vassføringa i området på gult nivå.

Evakuerte fekk flytte tilbake

I Sogn og Fjordane er vassføringa i dei fleste vassdraga på veg ned etter eit dramatisk døgn med mykje nedbør og sterke naturkrefter fleire stader.

25 personar vart evakuerte natt til måndag då elvar gjekk over breiddene sine i Olden i Stryn kommune i Sogn og Fjordane.

Etter at ein geolog frå NVE inspiserte området måndag morgon, vart det klart at dei evakuerte kunne flytte tilbake. Unntaket er Alda Camping. Fylkesveg 60 gjennom Olden er òg gjenopna for fri ferdsel, skriv avisa Fjordingen.

– Det har gått mellom 15 og 20 skred som har stengt veg i Sogn og Fjordane og Hordaland, men heldigvis har det ikkje vore nokon store skred som har medført alvorlege hendingar, seier vakthavande jordskredvakt Martine Frekhaug i NVE.

Veg under vatn

På fylkesveg 610 i Gaular i Sogn og Fjordane ligg ei vegstrekning på mellom 700 og 800 meter under vatn måndag morgon, ifølgje avisa Firda.

Vasstanden i Gaularvassdraget er på oransje nivå og stig framleis sakte, ifølgje NVE, men blir venta å kulminere gjennom dagen.

– Vassføringane i dei fleste vassdraga har no kulminert og er fallande. Men det er framleis stigande vasstand i enkelte innsjøar og aukande vassføring i treige vassdrag, som Viksvatn i Gaularvassdraget i Sogn og Fjordane, men dei blir venta å kulminere gjennom dagen, seier vakthavande flaumvakt Elin Langsholt i NVE.

Mykje nedbør

Frå søndag morgon til måndag morgon har det komme mest nedbør i ytre og midtre strøk på Vestlandet.

Mest nedbør er det målt på Gullfjellet der det til saman vart målt 163,3 millimeter regn frå laurdag morgon til måndag morgon.

Mykje nedbør er det òg målt i Myrkdalen på Voss med 78 millimeter, Eigde og Hustadvatn i Møre og Romsdal med høvesvis 83,8 og 90,5 millimeter nedbør, ifølgje Meteorologene.

Det blir framleis venta ein del nedbør på Vestlandet og i Trøndelag måndag.

