Elgjeger dømt til fengsel for å ha skote ulv

Ifølgje Nationen er mannen fråtatt retten til å drive jakt og fangst i tre år, og våpenet som vart brukt, blir inndratt. Saka gjekk for Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer.

– Eg synest det var streng straffeutmåling, ut frå at han erkjente forholda, seier forsvararen til mannen, advokat Svein Olav Bøen.

Ifølgje dommen sat mannen på post under elgjakt, og han skal ha sett ulven komme mot seg. Han skal ha skote han på rundt 50 meters hald. Ulven vart skadd av skotet til mannen, men forsvann – og den er ikkje funnen i ettertid. Retten meiner det ikkje er haldepunkt for at mannen handla i nødverje.

Ulven vart skoten 29. september 2018. Det var to dagar før lisensjakta på ulv starta. Mannen er lisensjeger og forklarte at han trudde lisensjakta på ulv starta samtidig med elgjakta, altså 25. september.

«Retten mener at tiltalte må høres med at han trodde at lisensjakten startet 25. september. Som jeger, med tillatelse til lisensjakt, er han imidlertid klart å bebreide for å ha unnlatt å undersøke tidspunktet for når lisensjakten startet», står det vidare i dommen.

Det er ikkje klart om dommen blir anka.

