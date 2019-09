Evakuerte i Olden får flytte tilbake

innenriks

Måndag var geolog Anders Muldsvor frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) på plass i Olden for å vurdere situasjonen.

Etter å ha sjekka området, er det no klart at folk kan flytte tilbake. Unntaket er Alda Camping. Fylkesveg 60 gjennom Olden er òg opna for fri ferdsel, skriv avisa.

Dei 25 personane vart bestemt evakuert søndag kveld og natt til måndag frå det utsette området, der det er om lag 40 bustader. Seinare vart det sett i verk evakuering av ein campingplass.

Ikkje kjente skadar

Operasjonsleiar Stein Rune Halleraker i Vest politidistrikt sa natt til måndag at nødetatane hadde god kontroll på situasjonen, og at det ikkje var meldt om skadar, sakna personar eller om at nokon var isolerte som følgje av flaumen.

Det er ingen kjente skadar på busetnad eller veg, men noko lausmasse ligg i vegen der elvane har gått over breiddene sine, skreiv politiet i ei tidlegare melding. Stryn kommune har sett krisestab i samband med hendinga, med tett kontakt med innsatsleiaren til politiet på staden.

Farevarsel

Nedbøren minka som venta natt til søndag, og flaum- og jordskredvarselet på varsam.no vart senka frå oransje nivå i helga til gult nivå måndag for Vestlandet og Trøndelag.

Det var rundt klokka 21.15 politiet fekk melding frå fleire bebuarar i Olden om at fleire av elvane som renn ned frå fjellet på vestsida av Olden sentrum, var i ferd med å flaume over. Vasstanden var aukande, og ein del bebuarar byrja å evakuere seg sjølv då vassmassane rørte seg over veg og mot hus og andre bygningar.