Långivarane gav Norwegian betalingsutsetjing

innenriks

Forslaget for ei utsetjing fekk det nødvendige fleirtalet då obligasjonseigarane var samla i regi av Nordic Trustee i Oslo måndag ettermiddag.

– Vi er glade for avgjerda til obligasjonseigarane om å endre obligasjonane. Det gir oss auka finansielt spelerom framover. Vi meiner at det viser tru på strategien vår og støttar dei viktige tiltaka som Norwegian gjer for å oppnå lønnsemd, seier Geir Karlsen, Norwegians konstituerte konsernsjef, i ei børsmelding.

I rute med kutt

Ifølgje konsernsjefen er selskapet i rute mot målet om kostnadskutt på to milliardar kroner i 2019.

Norwegian har hatt problem med å betale tilbake to obligasjonslån på til saman 3,4 milliardar kroner. Delar av lånet forfell allereie i desember.

Flyselskapet bad nyleg om å få utsetje forfallet av lånet med to år, i byte mot at långivarane får sikkerheit i landingsrettane til selskapet ved Gatwick-flyplassen i London.

Oppgang siste månad

For dei to usikre obligasjonslåna, omtalt som NAS07 og NAS08, vart fleirtalet høvesvis 89,8 og 99,64 prosent.

Norwegian-aksjen starta måndagen med kraftig oppgang, noko som tydde på at aksjonærane hadde tru på ei løysing. Kursen svinga litt etter nyheita om aksepten til långivarane, men låg rett før klokka 15.30 på 40,71 kroner. Det er 4,1 prosent høgare enn ved opning.

Den siste veka har aksjen styrkt seg nesten 30 prosent. Det siste året har han likevel tapt seg nesten 75 prosent i verdi.