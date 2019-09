NHO: – Norsk økonomi blir ramma av oljeprishoppet

innenriks

– Bakteppet er mørkare no enn det har vore dei siste fem-ti åra – fordi Noreg er heilt avhengig av å handle med omverda for å kunne halde oppe og auke velstandsnivået vårt, seier sjeføkonom Øystein Dørum til NTB i ei betraktning rundt oljeprisutviklinga denne helga.

Måndag ettermiddag var prisen for eit fat nordsjøolje på rundt 66 dollar – rundt 10 prosent meir enn kva fatet gjekk for fredag kveld. På det meste hadde oljeprisen stige med snautt 20 prosent som følgje av frykt for konsekvensane angrepet mot oljeinstallasjonar i Saudi-Arabia i helga vil ha for den globale oljeforsyninga.

Den oljesensitive børsen i Oslo følgde etter og reagerte umiddelbart opp då han vart opna for handel måndag morgon. Allereie etter eit kvarter var oljesektoren totalt dominerande på lista over aksjane som stig mest i verdi. Ni av ti selskap på vinnarlista var olje- og gassrelaterte aksjar. PGS var opp nesten 13 prosent, medan DNO (6,4), Aker BP (+5,7 prosent) og Equinor (+4,5) følgde etter på lista.

Milliardar til staten

Dørum påpeikar at på kort sikt er auka oljepris umiddelbart positivt for norsk økonomi – fordi kvar dollar på oljeprisen inneber samla 4 milliardar kroner netto inn i statskassa, ifølgje Finansdepartementets tal. Men på lengre sikt kan angrepet som førte til oljeprishoppet utløyse ei kjede av hendingar som vil ramme den vesle, opne, norske økonomien negativt, åtvarar han.

Droneangrepet vil mest sannsynleg utløyse gjengjeldsangrep, og kan bidra til at fleire blir trekt inn i ein regional konflikt som er meir ustabil enn på årevis. Det kan igjen føre til nye og strengare handelsrestriksjonar og forsterke ein allereie spent og usikker situasjon i verdsøkonomien. Dyrare energi vil òg føre til lågare aktivitet, sjølv om denne effekten isolert vil vere relativt udramatisk, meiner sjeføkonomen.

– Det er positivt når oljeprisen stig som følgje av auka etterspørsel, men ikkje når det skjer som ein konsekvens av eit terrorangrep. No har vi eit globalt bilde som blir prega av spenningar, uro og handelskrig mellom Kina og USA, seier Dørum.

Trur på 70 dollar fatet

Droneangrepa som ramma to oljeanlegg i Saudi-Arabia natt til laurdag, tvinga landet til å innstille halvparten av oljeproduksjonen sin – det største produksjonsbortfallet nokon gong, ifølgje Det internasjonale energibyrået (IEA).

Prisen for eit fat nordsjøolje kan komme til å stige til oppunder 70 dollar fatet inntil produksjonen er tilbake for fullt – òg sjølv om Opec og USA kompenserer for bortfallet av saudiarabisk olje med leveransar frå eigne lager. Saudi-Arabia kan ha 2 millionar fat tilbake på marknaden allereie måndag, meiner analytikar Joachim Bernhardsen i Nordea Markets.

– Det taler for at oljeprisoppgangen kan vere mellombels, skriv han i morgonrapporten måndag.

Også Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets trur prisoppgangen – den kraftigaste sida Iraks invasjon av Kuwait i 1990 – er mellombels. Ho ventar likevel ein varig høgare oljepris grunna auka spenningar i regionen etter at USA trekte seg frå atomavtalen med Iran og for svak sikkerheit ved oljeanlegg i Midtausten.

– Ein høgare risikopremie betyr i andre rekke at oljeprisen skal handle noko høgare framover, uavhengig av kva som skjer med produksjonstilgangen, skriv ho.

